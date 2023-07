Servo forzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servo forzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHIAVO

Significato/Curiosità : Servo forzato

Lo schiavo è un individuo costretto a servire contro la propria volontà, privato dei diritti e della libertà personale. Lo schiavismo è una pratica storica in cui gli individui sono considerati proprietà di un'altra persona, solitamente acquistati o venduti come merce. Gli schiavi sono costretti a svolgere lavori forzati, privati delle loro libertà fondamentali e spesso sottoposti a maltrattamenti e abusi. Questo sistema disumano ha portato a immense sofferenze e ingiustizie. Lo schiavismo è stato condannato a livello internazionale come una grave violazione dei diritti umani e oggi è universalmente ritenuto un crimine contro l'umanità. La lotta per l'abolizione della schiavitù è stata un importante capitolo nella storia della giustizia e dei diritti umani.

Altre risposte alla domanda : Servo forzato : servo; forzato; servo no per risolvere un quesito; La room in cui si servo no i pasticcini; servo no per misurare; servo no a far fuoco; Si dice di cose che non servo no a nulla; Rinforzato ai margini; Espatrio forzato ; Il più forzato dei domicili; Un domicilio... forzato ; Era un campo di lavoro forzato in Siberia;

Cerca altre Definizioni