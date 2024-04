La definizione e la soluzione di 6 lettere: Costretto forzato. COATTO - OBBLIGATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Eva Robin's, all'anagrafe Roberto Coatti (Bologna, 10 dicembre 1958), è un'attrice, cantante e personaggio televisivo italiana. Il suo nome d'arte deriva dal personaggio di Eva Kant, del fumetto Diabolik, alla quale i suoi amici dicevano che somigliasse, e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Per nascita appartenente al sesso maschile, nella vita ha adottato esclusivamente un ruolo di genere femminile. Fu anche nota come Eva Robins o Eva Robbins, mentre come cantante utilizzò il nome di Cassandra.





coatto m sing

che è obbligatoriamente imposto da parte dell'autorità giudiziaria, solitamente come misura penale o detentiva è stato condannato ai lavori coatti (psicanalisi) (psichiatria) (medicina) (psicologia) di profonda pulsione irrefrenabile che costringe la psiche un desiderio coatto obbligatorio, d'urgenza, spesso senza la possibilità di scelta ricovero coatto

Sostantivo

coatto ( approfondimento) m sing

(diritto) persona che ha subito una condanna penale con obbligo di soggiorno (per estensione) chi è in prigione (gergale) , (regionale) in particolare a Roma, abitante delle borgate urbane o suburbane, dai modi rozzi e volgari e contraddistinto in particolare da una parlata fortemente dialettale e da un abbigliamento pacchiano certo che il tuo amico è proprio un coatto

Sillabazione

co | àt | to

Pronuncia

IPA: /ko'atto/

Etimologia / Derivazione

dal latino coactus, participio passato di cogere ossia "costringere". Come termine gergale, per indicare una persona rozza che abita le borgate urbane, è nato a Roma probabilmente per associazione rispetto a "(ex) detenuto", ed è divenuto di uso comune in italiano a partire dagli anni 1960 per influenza dei romanzi di Pier Paolo Pasolini e delle opere altri autori romani (in particolare il comico Carlo Verdone)

Sinonimi

forzato, forzoso, obbligatorio, obbligato, imposto

( per estensione ) detenuto

detenuto (persona grezza delle periferie urbane) tamarro, truzzo, tascio, cuozzo, cozzalone, zarro, boro, zoro, borgataro

Contrari

facoltativo, libero, spontaneo, volontario





