La definizione e la soluzione di: Evita di far le scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Evita di far le scale

Un ascensore (montacarichi se trattasi di macchina il cui uso sia invece destinato al sollevamento di merci e oggetti) è un impianto in grado di ...

Altre risposte alla domanda : Evita di far le scale : evita; scale; evita il bloccaggio delle ruote in frenata; La evita il vaccino Sabin; evita di ripetersi; Si evita con l isolamento; evita di scottarsi in cucina; Formano scale ; Fiancheggiano le scale ; Lo sono certe scale ; I rialzi sulle scale ; Un gradino delle scale verticali;

