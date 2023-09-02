Un atomo elettrizzato

SOLUZIONE: IONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un atomo elettrizzato" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un atomo elettrizzato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ione? Un atomo elettrizzato è un atomo che ha acquistato o perso uno o più elettroni, diventando così carico. Questa condizione si verifica quando un atomo riceve energia, ad esempio attraverso radiazioni o collisioni, e uno dei suoi elettroni salta a un livello energetico più alto. Quando l'elettrone torna al livello originale, può liberare energia sotto forma di luce o trasferire la carica a un'altra particella. La presenza di questa carica negativa è rappresentata da un IONE.

Se la definizione "Un atomo elettrizzato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un atomo elettrizzato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ione:

I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un atomo elettrizzato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

