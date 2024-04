La Soluzione ♚ Atomo elettrizzato

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Atomo elettrizzato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IONE

Curiosità su Atomo elettrizzato: Particella elementare. insieme ai protoni e ai neutroni, è un componente dell'atomo e, sebbene contribuisca alla sua massa totale per meno dello 0,06%, ne... Uno ione, nella chimica e nella fisica, indica un'entità molecolare elettricamente carica, in genere derivante dalla cessione o dall'acquisizione di uno o più elettroni da parte di un atomo, una molecola o un gruppo di atomi legati fra loro. Il concetto di ione non va confuso con quello di radicale libero o di gruppo funzionale.

