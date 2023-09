Si appone su documenti non cartacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si appone su documenti non cartacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : FIRMA DIGITALE

Significato/Curiosita : Si appone su documenti non cartacei

Convenuti per il pagamento (scadenze) oppure la dicitura "non pagato"; al contrario si appone la dicitura "pagata" o "incasso o pagamento effettuato" o... La firma digitale ex art. 24 codice dell'amministrazione digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un documento digitale autenticando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

