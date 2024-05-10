Un fascicolo di documenti che si archivia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un fascicolo di documenti che si archivia' è 'Pratica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRATICA

Perché la soluzione è Pratica? La parola pratica si riferisce a un insieme di documenti che vengono archiviati e conservati come riferimento. Questo termine indica l’attività di organizzare e mantenere informazioni utili per un determinato scopo, come nel caso di un fascicolo di documenti. La pratica può riguardare vari ambiti, dall’amministrazione alla professione, ed è fondamentale per garantire un accesso rapido e ordinato alle informazioni. La sua funzione principale è facilitare il reperimento e la consultazione di dati importanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fascicolo di documenti che si archivia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un fascicolo di documenti che si archivia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pratica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un fascicolo di documenti che si archivia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fascicolo di documenti che si archivia" conferma che la soluzione 'Pratica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pratica

P Padova R Roma A Ancona T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fascicolo di documenti che si archivia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pratica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un fascicolo di documentiInsieme di atti e documentiTutt altro che in teoriaUn fascicolo che si archiviaVi si custodiscono i documentiSi applica su certi documentiSi appone su documenti non cartaceiSi fanno digitalizzando documenti