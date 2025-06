Autentica i documenti sul computer nei cruciverba: la soluzione è Firma Digitale

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Autentica i documenti sul computer' è 'Firma Digitale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIRMA DIGITALE

Curiosità e Significato di "Firma Digitale"

Approfondisci la parola di 13 lettere Firma Digitale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Firma Digitale? La firma digitale è un metodo sicuro per autenticare e verificare l’origine di documenti elettronici. Permette di firmare digitalmente file e contratti sul computer, garantendo integrità e autenticità. È come una firma autografa, ma in versione elettronica, che semplifica e velocizza le procedure burocratiche. Utilizzarla significa essere certi che i documenti siano autentici e non manomessi.

Come si scrive la soluzione Firma Digitale

Non riesci a risolvere la definizione "Autentica i documenti sul computer"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

I Imola

R Roma

M Milano

A Ancona

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

