Usano polsini di spugna - Cruciverba

I tennisti, durante le partite, utilizzano polsini di spugna per vari motivi pratici. Questi accessori, indossati intorno ai polsi, servono a diverse funzioni benefiche. Assorbono il sudore, aiutando a mantenere asciutte le mani e garantendo una presa sicura sulla racchetta. Inoltre, prevengono che il sudore scivoli lungo il braccio e raggiunga le mani o gli occhi, evitando potenziali disagi durante il gioco. I polsini di spugna sono diventati una parte comune dell'abbigliamento dei tennisti professionisti, offrendo comfort e funzionalità durante le intense partite in campo.

