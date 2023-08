Vestaglie di spugna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestaglie di spugna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ACCAPPATOI

Significato/Curiosita : Vestaglie di spugna

Tessuti con elevata capacità assorbente, come la spugna o il nido d'ape, in cotone e la microfibra. vestaglia altri progetti wikimedia commons wikimedia commons... Un accappatoio è un capo di abbigliamento di materiale tessile, che viene generalmente indossato per asciugarsi dopo la doccia o un bagno in ambiente...