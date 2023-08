Un unità di illuminamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un unità di illuminamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

FOT

Un unità di illuminamento

Il "fot" è un'unità di misura dell'illuminamento, che rappresenta la quantità di luce che cade su una superficie specifica. Un fot corrisponde a una lumen per metro quadrato (lm/m²). Questa misura è utilizzata per valutare l'intensità luminosa di una sorgente luminosa o l'illuminazione di un ambiente. Il fot è particolarmente importante in ambiti come l'illuminazione architettonica, l'ingegneria dell'illuminazione e la progettazione di spazi interni ed esterni. Misurando l'illuminamento, il fot aiuta a garantire condizioni visive confortevoli e adeguate per svolgere attività in modo efficace e sicuro.

