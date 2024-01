La definizione e la soluzione di: Sale e scende a teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il sipario di boccascena, o più comunemente sipario, è quel drappo scorrevole che chiude l'arco scenico dividendo il palcoscenico di un teatro dalla sala e dagli spettatori. Spesso è un oggetto artistico decorato con passamanerie e ricami. È sempre di velluto, tessuto molto pesante, poiché una delle sue funzioni è quella di non lasciar passare i rumori e le luci del palcoscenico durante i cambi di scena fra un atto e l'altro. In alto, a rifinire il boccascena in muratura, è montato un panno fisso, detto arlecchino fisso, in velluto drappeggiato, solitamente dello stesso colore del sipario. I sipari più interessanti e belli sono ancora quelli originali del Settecento. Un esempio di sipario/gioiello era quello del Teatro La Fenice di Venezia, andato distrutto nell'incendio del 1996.

Italiano

Sostantivo

sipario m sing (pl.: sipari)

(teatro) grossa tenda che copre il palcoscenico di un teatro

Sillabazione

si | pà | rio

Pronuncia

IPA: /si'parjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino siparium cioè "tenda che nascondeva, negli intervalli, parte della scena"

Sinonimi

(teatro) tela, velario, telone, tendone

Parole derivate

siparista

