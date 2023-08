Una fibra come il terital - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fibra come il terital. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : POLIESTERE

Significato/Curiosità : Una fibra come il terital

Il poliestere, noto anche come terital, è una fibra sintetica ampiamente utilizzata per le sue qualità versatili. Ottenuto dalla polimerizzazione del petrolio, il poliestere offre resistenza all'usura, durabilità e capacità di mantenere la forma. La sua natura idrorepellente lo rende adatto a indumenti sportivi e tessuti per esterni. Allo stesso tempo, è morbido al tatto, agevolando l'uso per abbigliamento e biancheria. Il poliestere si presta bene a una vasta gamma di colori e stili, oltre a essere mescolato con altre fibre per migliorarne le prestazioni. La sua popolarità deriva dalla combinazione di praticità, adattabilità e convenienza.

Altre risposte alla domanda : Una fibra come il terital : fibra; come; terital; fibra tessile naturale molto pregiata fra; Una fibra sintetica; fibra che fuoriesce dal tessuto; fibra per caldi tessuti; La nona traccia di Fenomeno di Fabri fibra ; Briosa come Teresa; Compendioso come un famoso storico latino; come dire oriente; Gli uccelli come i francolini e le faraone; Un fiore come la Cattleya;

Cerca altre Definizioni