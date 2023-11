La definizione e la soluzione di: Governano le diocesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Generale ad assisterlo nella gestione della diocesi. solitamente, viene nominato un solo vicario generale; le diocesi particolarmente grandi possono avere più... Il vescovo (o, più anticamente, episcopo) è, in alcune chiese cristiane, il responsabile di una diocesi. È inoltre considerato un successore degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Li governano i sovrani delle favole; L ufficio del titolare della diocesi ;

Cerca altre Definizioni