Un uccello dei cieli estivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello dei cieli estivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONDONE

Il "rondone" è un uccello che popola i cieli estivi con la sua caratteristica sagoma scura e le ali lunghe e affusolate. Questo uccello migratore trascorre la stagione calda in luoghi settentrionali, ritornando in Africa durante l'inverno. I rondoni sono noti per i loro voli acrobatici e veloci, sfrecciando attraverso l'aria in cerca di insetti da catturare in volo. Costruiscono i loro nidi in fessure e crepe degli edifici, utilizzando saliva e fango. La loro presenza è spesso associata al cambio di stagione e al richiamo dell'estate, segnando un elemento iconico dei cieli estivi.

