Uccelletto con la faccia rossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelletto con la faccia rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CARDELLINO

Significato/Curiosità : Uccelletto con la faccia rossa

Il cardellino, noto anche come uccelletto con la faccia rossa, è un passeriforme dalle caratteristiche distintive. Presenta un piumaggio vivace, con striature bianche e nere sul dorso, ali gialle e una maschera rossa sulla faccia. Questa colorazione accattivante ne ha fatto un soggetto popolare in pittura e simbolo di gioia nella cultura. Il cardellino è apprezzato anche per il suo canto melodioso. Vive in vari habitat, spesso frequentando giardini e aree rurali. Data la sua bellezza, il cardellino è anche ammirato in cattività, ma è importante preservare il suo habitat naturale per garantirne la sopravvivenza.

Altre risposte alla domanda : Uccelletto con la faccia rossa : uccelletto; faccia; rossa; uccelletto dal bellissimo canto; uccelletto melodioso; Un grazioso uccelletto ; Canoro uccelletto con la faccia rossa; uccelletto leopardiano; Osso della faccia ; Si buttano in faccia per ridere; Se ne avvertono le pulsazioni in faccia ; Quella amalfitana si affaccia sul Tirreno; Colle romano affaccia to su Piazza del Popolo; Ideò la Croce rossa ; Metallo rossa stro; La rossa del motociclismo; La Lega Lombarda vi sconfisse Barbarossa nel 1176; Quella garibaldina era rossa ;

Cerca altre Definizioni