Il credito da non superare: Mediante sovvenzioni cambiarie, in momenti di restrizioni del credito, valse a superare, a varie industrie, gravi periodi di crisi. la cassa ha concorso... Curiosità su: Mediante sovvenzioni cambiarie, in momenti di restrizioni del credito, valse a superare, a varie industrie, gravi periodi di crisi. la cassa ha concorso... Il plafond, in campo assicurativo, creditizio e finanziario, rappresenta l'importo limite di un fido bancario, di una carta di credito o di una carta di debito. Il plafond di una carta di credito revolving (prepagata), ad esempio, è la somma di denaro caricata/depositata sulla stessa mentre in una carta di debito è l'importo massimo prelevabile in un tempo preciso (spesso giornalmente o mensilmente). I plafond sono dunque gli impieghi finanziari che si hanno a disposizione a una certa data (su uno dei prodotti finanziari di cui sopra, per esempio). Italiano Sostantivo plafond ( approfondimento) m inv (architettura) (edilizia) soffitto di stuoie (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) altezza massima raggiungibile da un aeromobile (economia) (finanza) limite massimo di un credito Sillabazione pla | fond Etimologia / Derivazione da platfond cioè "fondo piatto"

Sinonimi limite, livello massimo, tetto (massimo)

(economia) prezzo, importo massimo

prezzo, importo massimo (raro) soffitto Parole derivate plafone, plafoniera



