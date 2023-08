Stanno oltre la prima linea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanno oltre la prima linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEMICI

Significato/Curiosita : Stanno oltre la prima linea

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo videogioco, vedi e.r. - medici in prima linea (videogioco). disambiguazione – "e.r." rimanda qui. se stai cercando... Disambiguazione – "nemici" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nemici (disambigua). un nemico è un individuo o un gruppo che viene percepito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

