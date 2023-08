Sono dovuti alla miseria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono dovuti alla miseria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STENTI

Significato/Curiosità : Sono dovuti alla miseria

Gli stenti sono le difficoltà e le privazioni che sorgono a causa di una situazione di estrema povertà o scarsità . Questi possono manifestarsi come mancanza di risorse materiali, accesso limitato a beni essenziali come cibo, acqua potabile e alloggio adeguato. Gli stenti influenzano negativamente la qualità della vita e la salute delle persone, spingendole a vivere in condizioni precarie. La lotta contro gli stenti richiede interventi sociali, economici e politici mirati per fornire supporto alle persone in difficoltà e creare opportunità che consentano loro di uscire da questa condizione di disagio.

