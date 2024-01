La definizione e la soluzione di: La miseria di chi ha pochi mezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La povertà indica una condizione di scarsità materiale o spirituale, relativa a un ipotetico standard, opposta a una condizione ritenuta di ricchezza (o abbondanza).

Anche se il termine "povertà" può riguardare diverse accezioni, è piuttosto riferito all'aspetto economico-finanziario, che può definirsi come la condizione di singole persone o collettività umane nel loro complesso, che si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico, un limitato o del tutto mancante — nel caso della condizione di miseria — accesso a beni essenziali e primari, ovvero a beni e servizi sociali d'importanza vitale.

La condizione di povertà come viene intesa oggi, secondo alcuni autori ha cominciato a delinearsi con l'avvento della civiltà urbana, in quanto le società primitive ad economia di sussistenza sono in grado di soddisfare i bisogni primari senza differenziazioni socio-economiche con un impiego di energia per la sopravvivenza adeguato alle loro necessità. Il giudicare povere le società tribali deriverebbe dalla tendenza dell'attuale società capitalistica a valutare secondo i propri valori e criteri tutte le altre società anche se portatrici di valori diversi. La povertà quindi, come tale, è in connessione con il concetto di ricchezza per cui sociologi hanno sostenuto la tesi che è la stessa ricchezza nell'ambito dell'economia industriale a produrre la povertà.

Italiano

Sostantivo

povertà ( approfondimento) f inv

condizione di povero, persona in miseria cadere in povertà chi rinuncia ad ogni ricchezza per vivere di elemosina, detta anche povertà evangelica le nozze di S. Francesco con la povertà scarsezza, carenza povertà di acque voto con promessa di rinuncia ai beni materiali per entrare in ordine religioso (storia) , (sociologia) , (economia) caratteristica di alcuni Paesi con basso reddito pro capite degli abitanti oltre la soglia di povertà

Sillabazione

po | ver | tà

Pronuncia

IPA: /pover'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino paupertas che deriva da pauper cioè "povero"

Citazione

Sinonimi

(di persona) indigenza, miseria, bisogno, necessità, ristrettezza, stenti

indigenza, miseria, bisogno, necessità, ristrettezza, stenti (per estensione) (di cosa o idee) assenza, difetto, esiguità, limitatezza, mancanza, penuria, pochezza, scarsezza, scarsità, insufficienza

Contrari

agiatezza, benessere, opulenza, ricchezza, benestare

abbondanza, esuberanza, sovrabbondanza

Termini correlati

depauperare

( per estensione ) altruismo, generosità

altruismo, generosità ( per estensione ) dare, elargire

dare, elargire solidarietà

(per estensione) volontariato

Parole derivate

povero, impoverire

Proverbi e modi di dire