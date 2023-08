La scatola del cervello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scatola del cervello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRANICA

Significato/Curiosità : La scatola del cervello

La scatola cranica, anche nota come cassa cranica o cavità cranica, è la struttura ossea che protegge e racchiude il cervello all'interno del cranio. Questa struttura costituita da ossa solide, come il cranio, offre una protezione vitale al cervello dagli impatti esterni e dalle lesioni. La scatola cranica ospita anche il sistema nervoso centrale, compreso il cervello e il cervelletto, ed è attraverso aperture e fori che consentono il passaggio dei nervi e dei vasi sanguigni. Questa struttura anatomica è di fondamentale importanza per la sopravvivenza e il funzionamento del corpo umano.

