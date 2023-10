Assicurato dal venditore - Cruciverba

Trasporto, assicurativi e doganali traed acquirente.sito icc italiano, si legge che "ileffettua la consegna mettendo la merce...

Il reddito minimo garantito (in inglese Guaranteed Minimum Income o anche Minimum Income) è una forma di reddito minimo devoluto solo a chi è in età lavorativa e con un ammontare che varia in funzione dell'età stessa, con la clausola che il reddito di cui si disponga sia inferiore ad una determinata soglia ritenuta di povertà.