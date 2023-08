Si ricava dalla cenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ricava dalla cenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POTASSA

Significato/Curiosita : Si ricava dalla cenere

Attenti al lupo... ed essere preso sul serio, io, invece, sì.» la grande intuizione di dalla risiede nell'idea di "teatralizzare" il brano, inscenando... Il potassio (dal latino scientifico potassium, derivante a sua volta da potassa) è l'elemento chimico di numero atomico 19. il suo simbolo è k e deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si ricava dalla cenere : ricava; dalla; cenere; Guadagnato ricava to; Bevanda rossa ricava ta dai fiori di ibisco; Gioie ricava te da allevamenti; Ricaricava la batteria dell automobile; Legno ricava to dalla parte più interna del tronco; Risulta dalla carta d identità; Si spera di trarlo dalla cura; Riparano la vista dalla luce; Le Bocche di Bonifacio la separano dalla Corsica; Il combustibile dalla spazzatura; È famoso quello di cenere ntola; Lo diventa il cavallo di cenere ntola per magia; Finiscono nel portacenere ; Lo è cenere ntola; Lo è di cenere il capo di chi chiede umilmente perdono;

Cerca altre Definizioni