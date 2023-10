Città nel nord Sardegna - Cruciverba

Del sud(provìntzia de sa sardìnnia de su sud in sardo, provinsa de sudin tabarchino) è una provincia italiana delladi 333 621...

Sassari ( AFI : /'sassari/, , toponimo in italiano e in sassarese, Tàttari in sardo) è un comune italiano di 120 624 abitanti, capoluogo della omonima provincia in Sardegna.