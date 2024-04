La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo sono i polpi e le piovre. TENTACOLATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Gli animali (Animalia Linnaeus, 1758, Metazoa Haeckel, 1874) sono un regno del dominio dei Eukaryota, comprendono in totale più di 1 800 000 specie di organismi classificati, presenti sulla Terra dal periodo ediacarano; il numero di specie via via scoperte è in costante crescita, e alcune stime portano fino a 40 volte superiore la numerosità reale; delle 1,5 milioni di specie animali attuali, 900 000 sono appartenenti solo alla classe degli Insetti.Sono inclusi nel regno animale tutti gli eucarioti con differenziamento cellulare e mobili durante almeno uno stadio della loro vita. Inoltre gli animali, con poche eccezioni, sono eterotrofi, ...

tentacolo ( approfondimento) m sing (pl.: tentacoli)

(zoologia) organo esterno tipico di molti animali invertebrati acquatici avente funzioni di arto prensile, tattile e locomotore (senso figurato) mezzo di attrazione, di seduzione, di irretimento da cui non ci si può liberare facilmente

Sillabazione

ten | tà | co | lo

Pronuncia

IPA: /ten'takolo/

Etimologia / Derivazione

dal francese tentacule, a sua volta derivante dal verbo latino tentaculum, derivazione del latino classico tenare cioè "tastare, toccare"

