Particelle costituite da atomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particelle costituite da atomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOLECOLE

Significato/Curiosita : Particelle costituite da atomi

Particelle, diverse tra loro, chiamate atomi, la cui unione dà origine a tutte le sostanze conosciute. queste particelle erano la più piccola entità esistente... Argomento in dettaglio: molecola biatomica. le molecole biatomiche sono composte da due atomi, e si distinguono in molecole omonucleari, quando gli atomi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Particelle costituite da atomi : particelle; costituite; atomi; particelle dell elettrolisi con carica positiva; Le particelle di certe batterie al litio; Separazione in particelle ; particelle nucleari; particelle di luce; costituite , composte; Sono costituite da grandi riquadri di pasta sfoglia all uovo; Sono costituite da atomi; Sono aggregati di atomi ; Elemento dal numero atomi co 38; atomi di tempo; Le formano gli atomi ; Elemento con numero atomi co 31;

Cerca altre Definizioni