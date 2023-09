Sono costituite da militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono costituite da militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRUPPE

Significato/Curiosita : Sono costituite da militari

Terrestri, militari o paramilitari, di uno stato sovrano sono indicate solo quando sono costituite in forza armata indipendente dall'esercito. non sono invece... Più precisamente. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. le truppe aviotrasportate (anche fanteria aeromobile) sono unità di fanteria di un...