Particelle degli atomi

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In fisica delle particelle, i mesoni sono un gruppo di particelle subatomiche composte da un quark e un antiquark legati dalla forza forte. Sono particelle instabili e decadono tipicamente in fotoni o in leptoni. Il quark e l'antiquark costituenti possono essere omogenei o di tipo diverso (ad es. cc o ud). Il primo mesone venne teorizzato nel 1935 da Hideki Yukawa come mediatore dell'interazione forte fra nucleoni e fu poi identificato sperimentalmente nel 1947 nei raggi cosmici (mesone Pi). Da allora numerosi mesoni sono stati osservati sperimentalmente, in particolare in esperimenti con acceleratori di particelle, e/o teorizzati come ...

mesone ( approfondimento) m sing(pl.: mesoni)

(fisica) particella subatomica formata da un quark e un antiquark legati da una forza forte

Sillabazione

me | sò | ne

Pronuncia

IPA: /me'zone/

Etimologia / Derivazione

deriva da meso- ed -one

Contrari

antimesone

Parole derivate