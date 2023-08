Il numero sulla maglia di Maradona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero sulla maglia di Maradona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DIECI

Significato/Curiosità : Il numero sulla maglia di Maradona

Il numero sulla maglia "dieci" indossato da Maradona è diventato un'icona intramontabile nel mondo del calcio. Associato al suo stile di gioco unico e straordinario, il numero rappresenta l'eredità di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Maradona ha incantato i tifosi con dribbling sorprendenti, visione di gioco eccezionale e gol indimenticabili. La maglia "dieci" è diventata simbolo di creatività, genialità e passione nel calcio, riflettendo la grandezza di un uomo che ha ispirato e continua a ispirare milioni di appassionati in tutto il mondo.

Altre risposte alla domanda : Il numero sulla maglia di Maradona : numero; sulla; maglia; maradona; Il numero delle Muse; I Liguri più numero si; Vivono numero si a Dublino; È composto da numero se ere; Calano in Italia più numero si durante l estate; Grande porto belga sulla Schelda; Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna; Si impuntano sulla erre; Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale; Lo è uno stabilimento sulla spiaggia; maglia di lana; Scrisse Gli ultimi giorni di maglia no; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Capo in maglia con le maniche ing; Il secondo nome di Diego maradona ; La maglia di maradona ; Il numero della maglia di maradona ; Fanno il tifo al Diego Armando maradona ; Le iniziali di maradona ;

Cerca altre Definizioni