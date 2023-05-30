Agrume ibrido chiamato anche tangelo

Home / Soluzioni Cruciverba / Agrume ibrido chiamato anche tangelo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Agrume ibrido chiamato anche tangelo' è 'Mapo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAPO

Perché la soluzione è Mapo? Il MAPO è un agrume ibrido noto anche come tangelo, risultato dell'incrocio tra un mandarino e un pompelmo o arancia amara. Questa varietà presenta caratteristiche di entrambe le specie, con una buccia sottile, una polpa dolce e un aroma intenso. La sua coltivazione si è diffusa in diverse regioni, apprezzata sia per il gusto che per le proprietà nutrizionali. Il MAPO rappresenta un esempio di frutto ottenuto attraverso l'incrocio di diverse specie di agrumi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Agrume ibrido chiamato anche tangelo". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Agrume ibrido chiamato anche tangelo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mapo

Per risolvere la definizione "Agrume ibrido chiamato anche tangelo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Agrume ibrido chiamato anche tangelo" conferma che la soluzione 'Mapo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mapo

M Milano A Ancona P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Agrume ibrido chiamato anche tangelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mapo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il frutto che racchiude il malloppoÈ mandarino e pompelmoUn agrume dalla buccia verdeAgrume ibridoUn agrume ibridoUn agrume ibrido molto diffuso nelle FilippineAgrume ibrido dall aspetto simile al limoneUn agrume ibrido dalla buccia verde