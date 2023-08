Il Governo l ha a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Governo l ha a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEDE

Significato/Curiosità : Il Governo l ha a Roma

La parola "sede" indica il luogo in cui un'organizzazione o un'istituzione ha la propria base operativa o amministrativa. Nel contesto del governo italiano, "sede" si riferisce al luogo principale dove sono svolte le attività governative. A Roma, la sede del governo italiano ospita le istituzioni chiave, tra cui il Parlamento, il Palazzo Chigi (residenza ufficiale del Presidente del Consiglio) e il Quirinale (residenza del Presidente della Repubblica). Questa localizzazione riflette l'importanza storica, politica e culturale di Roma come centro amministrativo del Paese, incanalando la direzione e l'amministrazione della nazione.

