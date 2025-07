Un team di persone o di aziende che collaborano nei cruciverba: la soluzione è Pool

POOL

Curiosità e Significato di Pool

La parola Pool è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pool.

Perché la soluzione è Pool? Il termine POOL indica un gruppo di persone o aziende che collaborano condividendo risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni. È un modo efficace per ottimizzare sforzi, ridurre costi e aumentare le possibilità di successo attraverso il lavoro di squadra. In sostanza, rappresenta una rete di collaborazione strategica, fondamentale nel mondo degli affari e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un team di personeL insieme di persone che realizzano un filmLa sigla delle aziende sanitarieRazza di persone spregevoliRiunire persone

Come si scrive la soluzione Pool

La definizione "Un team di persone o di aziende che collaborano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

O Otranto

L Livorno

