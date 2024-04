La Soluzione ♚ Documento scolastico

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Documento scolastico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAGELLA

Curiosità su Documento scolastico: Il patto educativo di corresponsabilità è un documento scolastico, sottoscritto dal dirigente scolastico, dallo studente, e dalla famiglia. esso disciplina... La pagella, chiamata anche scheda di valutazione, o documento di valutazione, è lo strumento, con validità legale, attraverso il quale le scuole (in Italia le scuole primarie e secondarie, statali e paritarie) periodicamente comunicano la sintesi dei risultati scolastici. Tali esiti, definiti collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe ed espressi sotto forma di giudizi descrittivi o di voto, riguardano le discipline, la condotta e la frequenza di ciascuno studente. Un tempo su carta, successivamente in formato elettronico, la pagella viene consegnata alle famiglie sia in corso d'anno, a seguito di scrutini intermedi, sia alla fine ...

