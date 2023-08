Le divora l oritteropo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le divora l oritteropo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERMITI

Significato/Curiosità : Le divora l oritteropo

Le termiti sono insetti sociali noti per il loro ruolo ecologico e il comportamento unico. Gli oritteropi, d'altra parte, sono un genere di mammiferi marsupiali. La frase "Le divora l'oritteropo" sembra essere un errore o un malinteso, poiché le termiti non sono prede degli oritteropi. Le termiti sono spesso mangiate da molti altri animali, tra cui formiche, uccelli, rettili e mammiferi, ma l'oritteropo non è associato al consumo di termiti. Potrebbe trattarsi di una confusione concettuale o di un'associazione errata.

Altre risposte alla domanda : Le divora l oritteropo : divora; oritteropo; divora re dilaniando coi denti come animali feroci; I resti d un animale divora to; divora no i propri compagni; L avidità di chi divora ; Si divora no in auto;

Cerca altre Definizioni