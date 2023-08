Il Dassler che fondò la Adidas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Dassler che fondò la Adidas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ADI

Significato/Curiosita : Il dassler che fondo la adidas

Imprenditore tedesco, fondatore della casa d'abbigliamento sportivo adidas e fratello di rudolf dassler, fondatore della puma. adolf, conosciuto come adi, ha iniziato... Fratello di rudolf dassler, fondatore della puma. adolf, conosciuto come adi, ha iniziato a produrre le sue prime scarpe sportive al termine della prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Dassler che fondò la Adidas : dassler; fondò; adidas; Il dassler fondatore dell Adidas; In fondo all abisso; In fondo al minibar; Competizione sciistica con gare di fondo e di salto; In fondo alla cornea; In fondo all arnia; Un azienda USA acquisita da adidas nel 2005; Il Dassler fondatore dell adidas ;

Cerca altre Definizioni