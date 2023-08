Così fiocca la neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così fiocca la neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENTA

Significato/Curiosità : Così fiocca la neve

La neve fiocca lentamente, scendendo dolcemente dal cielo in piccoli cristalli bianchi. Questo processo crea un'atmosfera di calma e silenzio, trasformando il paesaggio circostante in un quadro invernale incantevole. La neve che cade in modo lento sembra danzare nell'aria, creando una sensazione di tranquillità e magia. I fiocchi delicati si accumulano gradualmente, coprendo strade e alberi con un mantello bianco. Questo spettacolo naturale può evocare sentimenti di meraviglia e nostalgia, creando un'atmosfera suggestiva che spesso è associata alla stagione invernale e alle festività.

Altre risposte alla domanda : Così fiocca la neve : così; fiocca; neve; Sferrarono la cosiddetta Offensiva del Tét nel 1968; Cosi è chi non è inserito; così viene anche chiamata la Cassazione; così sono detti gli occhi tondi e sporgenti; Può essere così ma vero; Cosi è la giornata se fiocca ; Così e la giornata in cui fiocca ; fiocca no negli interrogatori; Così è la giornata grigia in cui fiocca ; Nome di due duchi longobardi di Beneve nto; Non servono se non c è neve ; Grimilde lo è di Biancaneve ; La regione con Avellino e Beneve nto; Casetta di neve ;

