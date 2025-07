Così è la giornata in cui fiocca nei cruciverba: la soluzione è Nevosa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è la giornata in cui fiocca' è 'Nevosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEVOSA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Nevosa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Nevosa.

Perché la soluzione è Nevosa? Nevosa indica un giorno caratterizzato da neve abbondante e continua, creando un'atmosfera magica e silenziosa. Derivata da nevoso, il termine sottolinea la presenza di neve in grande quantità, spesso legata a condizioni climatiche fredde e invernali. È un'espressione poetica che evoca paesaggi incantati e momenti di quiete, perfetti per chi ama l'inverno e le sue meraviglie.

N Napoli

E Empoli

V Venezia

O Otranto

S Savona

A Ancona

T R T D I I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIRITTO" DIRITTO

