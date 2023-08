Contiene il siero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene il siero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIALA

Significato/Curiosita : Contiene il siero

il siero di latte è la parte liquida del latte che si separa dalla cagliata durante la caseificazione. il siero è utilizzato per produrre ricotta, come... Petr fiala (brno, 1º settembre 1964) è un politico ceco leader del partito civico democratico (ods) dal 2014. è membro della camera dei deputati dal 2013... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Contiene il siero : contiene; siero; contiene le frecce; Shopping contiene la spesa; contiene l inchiostro per le stampanti; contiene acqua o vino; Nel computer contiene i file; Pensiero che ricava il particolare dall universale; Pensiero so in poesia; Infiammazione di una sacca siero sa articolare; Vescichette siero se; Il fiore del pensiero ;

Cerca altre Definizioni