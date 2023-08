Il consorte della reine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il consorte della reine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ROI

Significato/Curiosita : Il consorte della reine

il gran appartement de la reine è una suite di quattro stanze della reggia di versailles, in origine erano sette, alloggio della regina consorte di francia... Inglese del 1853 roi – return on investment, indice di redditività del capitale investito roi – republic of ireland, ossia l'irlanda roi – singolo di bilal...