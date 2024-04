La Soluzione ♚ La consorte La definizione e la soluzione di 6 lettere: La consorte. MOGLIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La consorte: La moglie (dal latino mulier = "donna") è una donna unita in rapporto coniugale. Ella può essere chiamata anche coniuge o sposa. Sostantivo Significato e Curiosità su: La moglie (dal latino mulier = "donna") è una donna unita in rapporto coniugale. Ella può essere chiamata anche coniuge o sposa. moglie ( approfondimento) f sing (pl.: mogli) (diritto) donna che ha contratto matrimonio Messalina fu la moglie dell'imperatore Claudio Sillabazione mó | glie Pronuncia IPA: /'moe/ Etimologia / Derivazione dal latino mulier a sua volta da mulgerecioè "allattare" Citazione Sinonimi sposa, compagna, donna, signora, coniuge, consorte

(scherzoso) metà Contrari marito, sposo Parole derivate ammogliare, mogliesco Proverbi e modi di dire cercar moglie : al di là delle avventure e persino della cosiddetta "storia seria", ciò riguarda la seria intenzione di colui che vuole trovare la propria anima gemella con cui avere famiglia e condividere possibilmente tutta la propria vita ed oltre

: al di là delle avventure e persino della cosiddetta "storia seria", ciò riguarda la seria intenzione di colui che vuole trovare la propria anima gemella con cui avere famiglia e condividere possibilmente tutta la propria vita ed oltre A far la barba si sta bene un giorno, a prender moglie si sta bene un mese, ad ammazzare il maiale si sta bene un anno : nota sulla caducità della vita, eppure...

Chi porta la sua moglie a ogni festa, e dá da bere al cavallo a ogni fontana, in capo all'anno il cavallo è bolso e la moglie puttana: consiglio per avere una vita ligia e non troppo tesa a dimostrare qualcosa Altre Definizioni con moglie; consorte; Sposa consorte; Film di Neil Jordan del 1992: La del soldato; La consorte di Francesco Giuseppe; La consorte di Cecco Beppe;

MOGLIE

