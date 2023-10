La consorte di Cecco Beppe - Cruciverba

Francesco giuseppe venne chiamato "", dall'unione delle forme familiari dei nomi francesco-e giuseppe-^ murad, p. 6. ^ rothenburg, g...

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata duchessa in Baviera (in tedesco: Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern; Monaco di Baviera, 24 dicembre 1837 – Ginevra, 10 settembre 1898), meglio nota come Sissi (Sisi), fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria.