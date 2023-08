Con l acqua fa schiuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con l acqua fa schiuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAPONE

Significato/Curiosita : Con l acqua fa schiuma

Flotation) flottazione con schiuma (froth flotation). si usa quando le particelle in sospensione hanno peso specifico minore di quello dell'acqua, per cui non è... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acqua e sapone (disambigua). acqua e sapone è un film commedia del 1983 diretto da carlo verdone, con...