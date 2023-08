Il cielo del colmo della gioia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cielo del colmo della gioia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETTIMO

Significato/Curiosità : Il cielo del colmo della gioia

"Settimo cielo" è un'espressione metaforica che evoca un profondo stato di felicità, soddisfazione o euforia. Deriva dall'idea che ci siano diversi "cieli" che rappresentano diversi stati d'animo o livelli di gioia. Il "settimo cielo" è il più alto, rappresentando la massima felicità o estasi. Questa espressione è spesso utilizzata per descrivere sensazioni di eccitazione o gioia estrema. La sua origine può essere rintracciata in contesti culturali, religiosi e letterari, ed è diventata un modo colorato per esprimere un profondo benessere emotivo o un momento di estatica allegria.

