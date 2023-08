Cammina sempre sulla punta dei piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cammina sempre sulla punta dei piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GATTO

Significato/Curiosità : Cammina sempre sulla punta dei piedi

Il comportamento del gatto che cammina sempre sulla punta dei piedi è noto come "andatura digitigrada". Questo adattamento naturale è una caratteristica dei felini che consente una maggiore silenziosità nei movimenti e un migliore controllo della postura. I gatti hanno artigli retrattili e muscoli delle zampe posteriori ben sviluppati che li aiutano a camminare in modo silenzioso ed efficiente. Questo tipo di movimento è particolarmente utile per la caccia, permettendo loro di avvicinarsi alle prede senza essere rilevati. Inoltre, l'andatura digitigrada contribuisce alla loro agilità e al bilanciamento durante il salto e la corsa.

