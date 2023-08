La branca della medicina che studia i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La branca della medicina che studia i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRICOLOGIA

Significato/Curiosità : La branca della medicina che studia i capelli

La tricologia è la branca medica che si dedica allo studio dei capelli e del cuoio capelluto. Questa disciplina si concentra sulla comprensione delle cause delle condizioni del cuoio capelluto e dei disturbi dei capelli, come la calvizie ereditaria, la perdita di capelli, l'alopecia, le malattie del cuoio capelluto e altri problemi correlati. I tricologi, specialisti in questo campo, valutano la salute dei capelli, diagnosticano le condizioni anormali e raccomandano trattamenti mirati, tra cui terapie mediche e procedure cosmetiche. La tricologia è un campo interdisciplinare che coinvolge dermatologia, endocrinologia e altri settori della medicina correlati.

Altre risposte alla domanda : La branca della medicina che studia i capelli : branca; della; medicina; studia; capelli; La branca della biologia che studia i vegetali; La branca scientifica studiata da Albert Einstein; La branca della linguistica dei toni e dei ritmi; Un branca degli amari; La branca medica dell apparato locomotore; Le ultime tre lettere della Fràulein; Giovanni presidente della regione Liguria; Cantante della band; Mario l indimenticato re della sceneggiata; La Fratello della musica; Quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicina ; Una bottega di erbe medicina li; Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicina li contenute nelle piante; Un esame di medicina nucleare; In medicina l apparecchio con il nebulizzatore; studia no la loro parte; studia no i tessuti dell organismo; Una lingua studia ta nel liceo classico; La branca della biologia che studia i vegetali; Si studia no in matematica analitica; L asciugacapelli elettrico; Può schiarire i capelli ; Ciocche di capelli o d erba; Allisciano i capelli e cuociono gli alimenti; Un ricciolo di capelli ;

Cerca altre Definizioni