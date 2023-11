La definizione e la soluzione di: Studia i problemi morali alla luce delle più recenti scoperte della medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIOETICA

Significato/Curiosita : Studia i problemi morali alla luce delle piu recenti scoperte della medicina

La bioetica (dal greco antico (o ), "èthos", carattere o comportamento, costume, consuetudine, e ß, "bìos", vita) è una disciplina che si occupa delle questioni morali legate alla ricerca biologica e alla medicina. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

