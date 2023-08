Vuol dire lo stesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vuol dire lo stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosita : Vuol dire lo stesso

Quindi, vuol dire indivisibile ed è usato in filosofia per indicare che ogni singolo essere ha caratteristiche tali (un'individualità) che lo rendono... Josefa idem (goch, 23 settembre 1964) è un'ex canoista ed ex politica tedesca naturalizzata italiana. campionessa mondiale e olimpica nella specialità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vuol dire lo stesso : vuol; dire; stesso; Lo paga chi vuol vedere; La prende chi vuol colpire il bersaglio; Anche l vuol e la sua parte; Non e è peggior sordo di chi non vuol ; Ci vuol e per non esagerare; Si può dire per regista; Il regista che ha dire tto Prêt à Porter; Avere l ardire correre il rischio; Aggredire impetuosamente; dire zione abbreviazione; Pretende molto da se stesso e dagli altri; Ha un fratello identico a sé stesso ; Tornare a commettere lo stesso errore; L ha il dispositivo che interviene su se stesso ; Che ha avuto lo stesso valore;

Cerca altre Definizioni