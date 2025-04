Gli Anglosassoni di Cardiff - Soluzione Cruciverba: Gallesi

GALLESI

Lo sapevi che Galles: Il Galles (AFI: /'galles/; in inglese Wales, pron. ['welz]; in gallese Cymru, pron. ['km.r], in latino Cambria) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito. Regione storica della Gran Bretagna, confina a est con l'Inghilterra, a nord e a ovest con il mare d'Irlanda e a sud con il canale di Bristol.

