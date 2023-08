Un tipo di cambiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di cambiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRATTE

Significato/Curiosita : Un tipo di cambiali

Coinvolto nella formazione di sostantivi. si ricorda ad esempio il pagherò, sostantivo che per metonimia indica un tipo di cambiale dove il valore del futuro... Attribuita a giulio cesare il dado è tratto (le rouge est mis) – romanzo di auguste le breton del 1954 il dado è tratto (le rouge est mis) – film del 1957... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

