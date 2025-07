Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali nei cruciverba: la soluzione è Oricalco

ORICALCO

Curiosità e Significato di Oricalco

Non fermarti alla soluzione! Conosci Oricalco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Oricalco.

Perché la soluzione è Oricalco? L'oricalco è una lega di rame e zinco, anticamente molto apprezzata per la sua somiglianza all'oro. Utilizzata per creare strumenti musicali e oggetti decorativi, era considerata preziosa e resistente. Questa lega, apprezzata fin dall'antichità, rappresenta un esempio di come le civiltà antiche valorizzassero materiali innovativi per le loro creazioni artistiche e pratiche.

Come si scrive la soluzione Oricalco

Non riesci a risolvere la definizione "Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

